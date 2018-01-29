Кабмин ФРГ решительно осудил опыты автоконцернов над людьми и животными

Правительство ФРГ выступило с резкой критикой немецких автоконцернов за опыты над людьми и животными, которые, по данным СМИ, проводились, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эти испытания ничем нельзя оправдать", - отметил в понедельник на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, сообщения о подобных испытаниях "вызывают много критических вопросов, в том числе не только этического характера".

Как сообщила газета Suddeutsche Zeitung, созданный тремя крупнейшими немецкими автопроизводителями - Volkswagen, BMW и Daimler - исследовательский институт участвовал в финансировании опытов на людях, чтобы установить влияние диоксида азота, выделяемого при работе дизельных двигателей, на здоровье человека. В конце прошлой недели газета The New York Times сообщала, что по заданию концерна Volkswagen в Германии проводились аналогичные опыты на обезьянах.





