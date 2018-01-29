Налбандян не считает лишним дать Алиеву возможность принять участие в празднествах, посвященных Еревану. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 29-го января сказал министр ИД Армении Эдвард Налбандян, подводя итоги 2017 года, откликнувшись на замечание о том, что из Баку заявляют будто «для них незаживаемая рана то, что в 1918 году Ереван дали Армении».

«Подобные заявления звучат не впервые. Были и заявления о том, что Арцах является исторической землей Азербайджана. Думаю, что не было бы лишним дать Алиеву возможность принять участие в празднествах, посвященных 2800-летию Еревана: возможно, что на месте он лучше бы ознакомился с историей»,- сказал он.

По этому поводу он напомнил, что в этом году мы отмечаем также 100-летие Первой Республики Армения и Майских побед – тех побед, когда наши воины своей храбростью, благодаря самоотверженности народа, смогли защитить Ереван и наше право на свободу и независимость.