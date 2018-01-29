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По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело


В третьем гарнизонном следственном управлении принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Овсепа Григоряна. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

 27-го января в промежутке 16:25-16:45 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армении обороны Григорян получил смертельное проникающее пулевое ранение в области лба.

По предварительным данным, рядовой Григорян получил ранение из-за нарушения другим военнослужащим-призывником правил обращения с оружием.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 373-й (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.

Военнослужащий срочной службы был задержан.

Следствие продолжается. Принимаются необходимые действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств инцидента. Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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