По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело

В третьем гарнизонном следственном управлении принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств смерти военнослужащего срочной службы, рядового Овсепа Григоряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

27-го января в промежутке 16:25-16:45 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей Армении обороны Григорян получил смертельное проникающее пулевое ранение в области лба.По предварительным данным, рядовой Григорян получил ранение из-за нарушения другим военнослужащим-призывником правил обращения с оружием.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 373-й (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Армении.Военнослужащий срочной службы был задержан.Следствие продолжается. Принимаются необходимые действия для обеспечения всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств инцидента.Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.