Время в Ереване: 11:07:36,   29 Январь

Температура воздуха в Армении постепенно повысится на 8-10 градусов


30-31-го января, 1-3-го февраля ожидается ясная погода. 30-го января и 1-го февраля ночью ожидаются слабые осадки. Ветер – юго-западный, 3-8 м/сек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, начиная с 30-го января, температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов, а в Лори, Тавуше, Сюнике и Арцахе – на 14-15 градусов.

В Ереване днем 29-го, 30-31-го января, 1-3-го февраля ожидается ясная погода. 30-го января и 1-го февраля ночью ожидаются слабые осадки.


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