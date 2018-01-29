Левон Аронян одержал победу в 6-ом туре турнира Гибралтара
10:21, 29 Январь, 2018
Лидер национальной шахматной сборной, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян одержал победу в 6-ом туре турнира Гибралтара.
Как передает Арменпресс, Левон Аронян одержал победу над Шардулом Гагаре.
Лилит Мкртчян также одержала победу.В крупном турнире GibraltarMasters участвуют 274 игрока из 50 стран, в том числе 92 гроссмейстера. Самый высокийклассификационный рейтинг уАроняна. В числе его соперников Максим Вашье-Лаграв, победитель GibraltarMasters последних трех лет ХикаруНакамура, Давид навара, ПентараХарикришна, ЛеКуанЛием, Дуда Ян-Кшиштоф, Майкл Адамс, Ван Хао, Никита Витюгов, Василий Иванчук и др. Турнир продлится до 1 февраля.