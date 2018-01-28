Умерла режиссер Мария Саакян

Российский режиссер Мария Саакян умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил кинокритик Андрей Плахов. "Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память… Соболезнования близким", -— написал он на своей странице в Facebook, добавив, что причиной смерти режиссера стало онкологическое заболевание. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Мария Саакян родилась в Ереване в 1980 году, позже вместе с семьей переехала в Россию. Окончила факультет режиссуры кино и телевидения во ВГИКе, ее дипломная работа "Прощание" в 2003 году вошла в официальную программу Роттердамского кинофестиваля в Голландии. Наиболее известными картинами режиссера стали ленты "Это не я", "Маяк" и "Энтропия".



