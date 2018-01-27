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Бако Саакян направил поздравительное послание Сержу Саргсяну в связи с Днем армии


В связи с Днем армии Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем армии!

Славная армянская армия родилась и закалялась в неравной борьбе за свободу и независимость, благодаря отваге и самоотверженности наших храбрых сынов были одержаны заветные победы и изменен ход истории.

И сегодня армянский воин твердо стоит на позициях обороны родины, продолжая боевые традиции своих героических отцов и дедов, совершая новые подвиги.

Армия дорога для каждого армянина.

Уважаемый Серж Азатович!

В этот праздничный день вновь поздравляю Вас и весь наш народ и желаю мира, благоденствия, новых побед и достижений!”

 




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