Бако Саакян направил поздравительное послание Сержу Саргсяну в связи с Днем армии

В связи с Днем армии Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

“Многоуважаемый Серж Азатович!

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем армии!

Славная армянская армия родилась и закалялась в неравной борьбе за свободу и независимость, благодаря отваге и самоотверженности наших храбрых сынов были одержаны заветные победы и изменен ход истории.

И сегодня армянский воин твердо стоит на позициях обороны родины, продолжая боевые традиции своих героических отцов и дедов, совершая новые подвиги.

Армия дорога для каждого армянина.

Уважаемый Серж Азатович!

В этот праздничный день вновь поздравляю Вас и весь наш народ и желаю мира, благоденствия, новых побед и достижений!”