Словацкий делегат ПАСЕ считает выступление президента Армении спокойным и здравым

Руководитель делегации Словакии в ПАСЕ Любош Блаха считает Армению образцовым государством, а выступление президента Армении спокойным и здравым. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«На заседании ПАСЕ выступал президент Армении Серж Саргсян. Я попросил слова, чтобы лично от имени Словакии выразить свое уважение, дружбу и поддержку Армении. В 2004 году НС Словакии в своей резолюции осудил Геноцид армян. Я поддерживал армян и в споре с Азербайджаном, когда 2 года назад был в Страссбурге на Совете Европы...

К сожалению, по сжатости регламента на этот раз мне не дали слова, и хочу этим путем выразить поддержку выступлению президента Армении, которое оказалось под обстрелом турок и азербайджанцев. Он отозвался на это спокойно и здраво. Армяне – смелый народ, который много страдал. Армения - образцовое государство, тесно сотрудничающее с Россией, поскольку является частью ЕАЭС, однако Армения сотрудничает тесно и с ЕС, с которым 2 месяца назад подписала соглашение… Молюсь за Армению».

Президент Армении Серж Саргсян 24 января принял участие в заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где выступил с речью и ответил на интересующие депутатов вопросы.