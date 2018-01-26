По инвестиционным программам губернатора Гегаркуника предполагается открытие 2 тысяч 546 рабочих мест

Областная администрация Гегаркуника имеет большие ожидания в области альтернативной энергетики, к которой большой интерес проявили компании киз Испании, ОАЭ и др. Последние представили заявки на строительство ветровых и солнечных ЭС в различных общинах области. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал губернатор Гегаркуника Карен Ботоян.

- Г-н Ботоян, каким был 2017 год для Гегаркуника? Каковы были важнейшие достижения?

- Самым значимым достижением, наверно, было завершение строительства стратегической дороги Варденис-Мартакерт, что имеет важнейшее значение для Армении и Арцаха. За государственный счет были отремонтированы дорогиМартуни-Варденик, Еранос-Цаккар, Ереван-Севан-Иджеван.

Были осуществлены программы социально-экономического и жизненного значения в сельском хозяйстве, образовании, культуре, здравоохранении, экологии и пр. Эти достижения служат надежным основанием для продолжения патриотических программ в будущем году.

- Каковы приоритеты областной администрации на 2018 год?

- В плане работ на 2018 год включены мероприятия в областях частного сектора и МСП, туризма, образования, культуры, спорта, здравоохранения, экологии, строительства, инфраструктур, местного самоуправления и пр.

Программы развития будут осуществляться как за счет правительства Армении, так и за счет местных ресурсов. Областная администрация Гегаркуника имеет большие ожидания в области альтернативной энергетики, к которой большой интерес проявили компании из Испании, ОАЭ и др. Последние представили заявки на строительство ветровых и солнечных ЭС в различных общинах области.

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Интервью – Анны Гзирян