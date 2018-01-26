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Пентагон продолжит поставлять оружие курдам в Сирии


Министерство обороны США продолжит оказывать помощь и поставлять оружие Сирийским демократическим силам (СДС, курдские формирования), несмотря на развернутую против них турецкую операцию в Африне. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу газета "Известия".

"Большой ценой СДС продолжают избавлять мир от ИГ ", - заявили изданию в Центральном командовании вооруженных сил США в ответ на вопрос, будут ли Штаты вооружать и снабжать курдов.

Представители военного ведомства США добавили, что они "обязаны и настроены поддерживать СДС в борьбе для обеспечения окончательного поражения ИГ в Сирии и Ираке".

 

 

 

 

 




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