Время в Ереване: 11:07:36,   26 Январь

Проект «Ереванский бестселлер» информагентства «Арменпресс» получил диплом премии «Друг книги»


Средствам массовой информации и журналистам, которые сыграли определенную роль в продвижении и распространении книг в Армении 25 января вручены награды в рамках премии «Друг книги». Государственное информационное агентство «Арменпресс» получило именной диплом за проект «Ереванский бестселлер».

«Культурная журналистика - одна из самых сложных сфер. Особенно, когда речь идет о литературе. Материалы о литературе по различным телеканалам, газетам и веб-сайтам были не столь востребованы. В последние годы работа над книгой и литературой изменила эту атмосферу», - отметил главный редактор издательства «Антарес», подчеркнув, что многие лица по собственной инициативе начали популяризировать книгу и литературу.

Церемония награждения «Друг книги» была организована издательством «Антарес», культурной неправительственной организацией «Книжный институт» и Армянским культурным фондом.

Фото: Геворга Перкуперкяна




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации