Проект «Ереванский бестселлер» информагентства «Арменпресс» получил диплом премии «Друг книги»

Средствам массовой информации и журналистам, которые сыграли определенную роль в продвижении и распространении книг в Армении 25 января вручены награды в рамках премии «Друг книги». Государственное информационное агентство «Арменпресс» получило именной диплом за проект «Ереванский бестселлер».

«Культурная журналистика - одна из самых сложных сфер. Особенно, когда речь идет о литературе. Материалы о литературе по различным телеканалам, газетам и веб-сайтам были не столь востребованы. В последние годы работа над книгой и литературой изменила эту атмосферу», - отметил главный редактор издательства «Антарес», подчеркнув, что многие лица по собственной инициативе начали популяризировать книгу и литературу.

Церемония награждения «Друг книги» была организована издательством «Антарес», культурной неправительственной организацией «Книжный институт» и Армянским культурным фондом.