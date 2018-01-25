Сбербанк пригласил на завтрак в Давосе робота

Робот по имени Софи стала участницей делового завтрака Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Темой завтрака были искусственный интеллект и его влияние на компании и экономику, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Представительница легиона искусственного интеллекта не только присутствовала на дискуссии, но и отвечала на вопросы главы Сбербанка Германа Грефа. Так, девушка-робот рассказала, что является гражданкой Саудовской Аравии.

Темой для обсуждения также стали перспективы искусственного интеллекта в мире. Греф задал Софи вопрос: "Может быть, стоит ограничить развитие искусственного интеллекта?" Ответ робота был таков: "Людям не стоит отвергать эти изменения, но доля здоровой критики не помешает. Не судите о нас по таким фильмам, как "Терминатор".