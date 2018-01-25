Первый гражданин СССР, который встретился с Папой Римским Иоанном XXIII: «Арменпресс» представляет знаменитые встречи Арама Хачатуряна

Биография композитора Арама Хачатуряна полна встреч со знаменитыми людьми. Во время своих турне он получал приглашения от мировых знаменитостей – писателей, президентов, королевских семей. «Арменпресс» представляет интересные встречи, которые Арам Хачатурян имел в Италии.

Встреча с Папой Римским Иоанном XXIII

В 1960-м году Арам Хачатурян удостоился звания почетного профессора Музыкальной академии Санта-Чечилия, которого удостоились только самые именитые музыканты мира. Во время его визита в Италию в 1963-м году по поводу устроенного в его честь приема, ректор Музыкальной академии Санта-Чечилия профессор Бустини предложил ему встретиться с Папой Римским Иоанном XXIII. Арам Хачатурян, конечно же, сразу согласился. Через несколько дней Арам Хачатурян вместе с супругой были уже в Ватикане.

«Арам Хачатурян вспоминал Ватикан как огромное здание, похожее на музей. В те годы СССР не имел дипломатических отношений с Ватиканом, и Арам Хачатурян стал первым гражданином СССР, который встретился с Папой Римским. Их беседа продлилась около получаса, причем, говорил не только Папа Римский. Как позже вспоминал Арам Хачатурян, Папа задал ему множество интересных вопросов об искусстве»,- рассказывает директор Дома-музея Арама Хачатуряна Арминэ Григорян.

Папа Римский Иоанн XXIII выразил свое восхищение творчеством Хачатуряна, затем он сказал, что армянский народ малочисленен, однако подарил миру множество гениев. Он сказал также, что если бы жизнь была бы песней, то это была бы очень красивая песня.

В конце встречи Папа Римский Иоанн XXIII вручил Хачатуряну памятную медаль со своим изображением, а его супруге он подарил крест. Через несколько дней Хачатуряну из Ватикана прислали сделанные на встрече фотоснимки, которые хранятся сейчас в Доме-музее.

Встреча с президентом Италии

Во время того же визита Арам Хачатурян встречался с тогдашним президентом Италии Сеньи, который лично пригласил Хачатуряна. На встрече присутствовал и посол СССР в Италии. Важным итогом встречи стало предложение Хачатуряна об организации гастролей оперного театра «Ла-Скала» в Москве и Большого театра – в Милане. Идея президенту понравилась, и позже такие гастроли состоялись.

Во время итальянского турне Хачатуряна вспоминается интересный эпизод. В Ватикане Хачатуряна пригласили на спектакль в оперном театре «Ла-Фениче». Он вошел в зал, когда спектакль уже начался, однако когда дирижеру сообщили, что в зале находится Арам Хачатурян, то он прервал спектакль, объявил о визите Хачатуряна, и оркестр сыграл в его честь приветственный марш. Зал аплодировал стоя.

Италия сыграла большую роль в жизни композитора. Это была первая страна, куда он поехал в турне. Именно во время своего визита в Италию, в 1950-м году, Хачатурян решил написать балет «Спартак». Как он сказал, в своем намерении он утвердился, стоя у стен Колизея.

Анна Григорян

Фото – из фондов Дома-музея Арама Хачатуряна