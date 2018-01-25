Трамп призвал Турцию ограничить военные действия в Сирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить военную операцию в сирийском Африне. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Он (американский президент — Прим.ред.) призвал Турцию к деэскалации, ограничению военной операции и избеганию жертв среди мирного населения", — говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, Трамп призвал Эрдогана принять все необходимые меры, чтобы избежать возможного столкновения между американскими и турецкими силами в Сирии.