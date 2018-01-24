Можно уверенно продвигаться вперед, вступая в различные интеграционные процессы: Серж Саргсян

Можно уверенно продвигаться вперед, вступая в различные интеграционные процессы. Как сообщает Арменпресс, об этом в ПАСЕ заявил президент Армении Серж Саргсян, отвечая на вопрос депутатов.

«Мы вели переговоры с ЕС о подписании нового соглашения с 2009-2010 годов. Этот период совпал с нашими переговорами с Евразийским экономическим союзом.

Представители как ЕАЭС, так и ЕС четко знали, что мы ведем переговоры с обоими интеграционными союзами. На начальном этапе оба высоко оценили наш подход. Но через некоторое время наши партнеры из ЕС начали считать, что невозможно совместить наше участие в этих двух интеграционных союзах. Мы должны были принять решение стать членом ЕАЭС, поскольку экономика Армении связана с экономикой ЕАЭС тысячами нитей, у нас история отношений, сложившихся много веков назад, дружба и подавляющее большинство граждан Армении, около 80%, поддержало более тесное сотрудничество Армении с ЕАЭС», - сказал Серж Саргсян.

По его словам, благодаря официальным лицам ЕС со временем начались изменения в образе мышления, и уже на Рижском саммите Восточного партнерства было принято решение, согласно которому действительно возможно совместить участие в разных интеграционных союзах.

«Мы начали интенсивные переговоры, и, как вы видите, мы достигли правильного результата. 24 ноября мы подписали соглашение с ЕС. По моему мнению, предварительное условие о совмещении участия в обоих союзах очень ясно - необходимо быть честным с партнерами, а не скрывать переговорный процесс и обязательства. Если ваши обязательства, взятые как члены одной интеграционной единицы, не противоречат другим обязательствам, принятым другим документом, почему бы не сотрудничать? Я думаю, что у нас уже есть этот опыт - будучи полноправным государством-членом ОДКБ, мы сотрудничаем с НАТО», - добавил Серж Саргсян.

По мнению президента Саргсяна, в будущем будет налажено тесное сотрудничество между ЕАЭС и ЕС.