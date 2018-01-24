Переход к парламентской системе управления будет способствовать развитию демократии в стране: президент Армении

Переход к парламентской системе управления является логическим продолжением продолжающихся реформ в Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал президент Армении Серж Саргсян в Парламентской ассамблее Совета Европы во время вопросов и ответов с парламентариями.

«По нашему мнению, парламентская система управления является более инклюзивным руководством, более прозрачной администрацией и в большей степени соответствует видению развития демократии. Должен сказать, что, по нашему мнению, парламентская система управления будет способствовать развитию демократии в нашей стране и защите прав человека», - сказал он.