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Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции: Серж Саргсян


Борьба с коррупцией должна стать приоритетом для всех лобщественных и политическх слоев Армении, и в этом направлении Армения применит новый инструментарий. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении  с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян.  

«Мы приняли несколько законов, которыми в стране будет создан орган по предупреждению коррупции. Он начнет действовать с этого года, члены этого органа будут избраны в НС Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.  

Он также добавил, что НС Армении принял систему осведомителей, а также закон об их защите, кроме того, в стране криминализоривали незаконное обогащение.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции.


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