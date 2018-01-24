Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции: Серж Саргсян

Борьба с коррупцией должна стать приоритетом для всех лобщественных и политическх слоев Армении, и в этом направлении Армения применит новый инструментарий. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении с трибуны ПАСЕ сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Мы приняли несколько законов, которыми в стране будет создан орган по предупреждению коррупции. Он начнет действовать с этого года, члены этого органа будут избраны в НС Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он также добавил, что НС Армении принял систему осведомителей, а также закон об их защите, кроме того, в стране криминализоривали незаконное обогащение.

Как сказал президент Армении Серж Саргсян, Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции.