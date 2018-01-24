Макрон – своей молодостью и динамизмом, внушает надежду на развития армяно- французских отношений: Серж Саргсян

Президент Армении Серж Саргсян, который находится с рабочим визитом во Франции, заявил в беседе с газетой L'Express о том, что Макрон – своей молодостью и динамизмом, внушает надежду на развития армяно-французских отношений. Как передает «Арменпресс», так он ответил на вопрос о том, каковы его ожидания после встречи с Макроном.

«Со дня установления дипломатических отношеений между Арменией и Францией прошло 25 лет, и эти отношения продолжают углубляться. Наши народы связаны друг с другом веками, однако эти связи укрепились в последние годы – в областях экономики, культуры, науки, образования. В нашей стране достаточно представлено образование на французском языке – начиная с детсада, и до университетсткого»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он также напомнил, что Франция является сопфедседателем Минской группы ОБСЕ. «Франция является для нас осевым партнером, как в 2-сторонних, так и в многосторонних аспектах. Напомню, что Армения подписала 24-го ноября Соглашение с ЕС, в результате чего, в том числе, состоится либерализация визового режима для граждан Армении»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.