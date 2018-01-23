Посол Казахстана представил министру обороны Армении нового военного атташе

Министр обороны Армении Виген Саркисян 23 января принял посла Казахстана в Армении Темура Урзаева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, посол Уразаев представил Виген Саркисяну новоназначенного военного атташе посольства, полковника Мухтара Микеева.

Министр обороны Республики Армения поздравил военного атташе с вступлением на должность и пожелал ему успехов в исполнении миссии.

В ходе встречи стороны обсудили процесс двустороннего и многостороннего сотрудничества, обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности.