В Елисейском дворце стартовали армяно-французские переговоры высокого уровня. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, после церемонии встречи президента Армении президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон провели встречу в формате рабочего обеда, после которого подвели итоги встречи на совместной пресс-конференции.