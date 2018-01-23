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В Елисейском дворце стартовали армяно-французские переговоры высокого уровня


В Елисейском дворце стартовали армяно-французские переговоры высокого уровня. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, после церемонии встречи президента Армении президенты Серж Саргсян и Эммануэль Макрон провели встречу в формате рабочего обеда, после которого подвели итоги встречи на совместной пресс-конференции.




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