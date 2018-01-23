Депутат парламента Латвии официально опроверг приписываемые ему азербайджанским информагентством мысли
Депутат парламента Латвии Иварс Баламовскис официально опроверг тот факт, что давал интервью официальному азербайджанскому информагентству Azertag.
«Я не давал подобного интервью. Я воздержусь от каких-то характеристик или комментариев в связи с содержанием данного материала», - в беседе с Арменпресс сказал депутат.
Напомним, что официальное азербайджанское информагентство Azertag удалило интервью с депутатом парламента Латвии Иварсом Баламовскисом от 18 января после того, как Арменпресс попытался получить у этого депутата разъяснение в связи с тем, насколько соответствуют приписываемые ему мысли действительности.
Азербайджанский журналист приписал депутату некоторые заявления, в частности, якобы Баламовскис заявил, что узнал о демократически республике Азербайджан из книги педагога и ученого Романа Алиева «История Азербайджана: резкий поворот».
Приводится следующая цитата: «Было очень интересно открывать для себя совершенно неизвестные страницы истории, например, о том, что предшествовало созданию независимого Азербайджанского государства. Яркие представители азербайджанской интеллигенции возглавили борьбу с объединенными бандами дашнаков и большевиков, рвавшихся к власти. К сожалению, тысячи семей азербайджанцев были зверски убиты в результате нападений этих банд».
ИА «Арменпресс» связалось с депутатов, чтобы выяснить, является ли он автором этих слов. Иварс Баламовскис сначала не мог вспомнить, о каком интервью идет речь, потом попросил отправить ему статью по электронной почте, чтобы ознакомиться с ней.
Через некоторое время статья была удалена с сайта Azertag.