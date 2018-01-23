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В Тбилиси заявили, что США поставили Грузии комплексы Javelin


Министр обороны Грузии Леван Изория заявил, что американские противотанковые комплексы Javelin уже доставлены в Грузию, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Ранее госдеп США одобрил поставки Грузии ПТРК Javelin.

"Первый этап приобретения системы Javelin завершился успешно. Система расположена в Грузии в безопасном месте",- заявил Изория журналистам после встречи с послом США Яном Келли.

По словам министра, вскоре грузинские военные пройдут специальный курс по изучению правил использования системы.

Ранее в Москве заявляли, что планируемая поставка из США в Грузию противотанковых ракетных комплексов Javelin может подтолкнуть Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе.

 




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