Ара Баблоян принял новоназначенного посла Ливана в Армении

23 января Председатель НС Армении Ара Баблоян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Ливанской Республики в РА Майю Дагер. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя посла в НС, А.Баблоян отметил: хотя армяно-ливанские дипломатические отношения имеют лишь двадцатипятилетнюю историю, дружественные связи – многовековую.

Председатель парламента поблагодарил народ Ливана за теплое отношение к местной армянской общине. Коснувшись ситуации в регионе, А.Баблоян выразил обеспокоенность сирийскими событиями последних лет и заметил, что вопросы должны решаться политическим путем.

Спикер НС выразил готовность содействовать оживлению отношений парламентов двух стран, отметив также, что Армения и Ливан обладают весомым потенциалом для развития сотрудничества в области экономики, здравоохранения, образования, культуры и др.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливанской Республики в Армении Майя Дагер поблагодарила за прием.

Г-жа Дагер, обратившись к вековой и крепкой дружбе ливанского и армянского народов, подчеркнула важную роль и значение местной армянской общины в общественно-политической жизни Ливана. Она отметила эффективную деятельность в ливанском парламенте армянских депутатов.

Посол выразила готовность способствовать активизации деятельности парламентских групп дружбы и расширению сотрудничества двух стран.

В завершение встречи А.Баблоян пожелал успехов г-же Дагер в дипломатической миссии в Армении.