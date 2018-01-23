Известен размер зарплаты Мхитаряна в «Арсенале»
Известен размер зарплаты Генриха Мхитаряна в «Арсенале». Он превышает 200 тысяч фунтов стерлингов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Daily Star. Контракт Мхитаряна заключен на 3,5 года.
Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян официально стал игроком лондонского «Арсенала». Как сообщает официальный сайт английского клуба, с 29-летним армянским полузащитником подписан долгосрочный контракт.В рамках этой сделки чилийский форвард Алексис Санчес перешел из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед».
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