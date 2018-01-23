ЦБ Армении прогнозирует на январь уровень инфляции, сопоставимый с показателями предыдущих лет

С точки зрения финансово-кредитной политики, инфляция в Армении управляема, и прогноз на 2018-й год говорит о том, что она будет стремиться к 4%, стабилизируясь вокруг этой цифры. Как передает «Арменпресс», об этом во время парламентских слушаний по теме «Рост цен на отдельные товары и возможности смягчения роста цен» сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, ЦБ проводит кратковременные мониторинги в разрезе 10 дней, на основе чего и делаются расчеты.

«По нашим оперативным сводкам, по данным с 20-го декабря по 20-е января, несмотря на подорожание топлива, ЦБ прогнозирует на январь уровень инфляции, сопоставимый с показателями предыдущих лет, на весь год влияние этих подорожаний составит порядка 1%. ЦБ оценил влияние более строгого администрирования – оно равно 0.3%»,- сказал председатель ЦБ Армении Артур Джавадян.

По его словам, общее влияние изменения налогово-таможенных тарифов и правил, включая их вторичное влияние, не превысит 1.3%.

По поводу показателей инфляции за 2017-й год, председатель ЦБ Армении Артур Джавадян сказал, что прошедший год характеризуется как низкая инфляционная среда, а ЦБ своей политикой приближал инфляцию к показателям 4±1.5%, снижая при этом ставку рефинансирования. «Фактическая годовая инфляция составила 2.6%, почти совпав с нашими прогнозами, что близко к низким пределам допустимого»,- добавил он.

В начале 2018-го года выросли цены на некоторые товары, в частности, бензин подорожал на 20 драмов, дизельное топливо – на 60, сжиженый газ – на 20 драмов.