Папа Франциск призвал защищать достоинство всех людей

Папа Римский Франциск призвал участников открывающегося во вторник в Давосе Всемирного экономического форума искать возможности для создания более справедливых и солидарных общественных систем, "способных вернуть достоинство тем людям, которые сегодня живут в огромной неопределенности и даже не могут мечтать о лучшем мире", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Постоянная финансовая нестабильность породила новые проблемы и серьезные вызовы, с которыми приходится иметь дело правительствам, такие как рост безработицы, увеличение разных форм бедности, расширение социально-экономического разрыва и новые формы рабства", — говорится в послании папы Франциска участникам форума.

Понтифик обратил особое внимание на то, что в современном глобализированном мире, движимым стремлением получить прибыль любой ценой, даже самые последние достижения технологии зачастую способствуют дальнейшей фрагментации общества и индивидуализму.