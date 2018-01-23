Европейские индексы - 22-01-18

МОСКВА, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.22% и составил 13463.69 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.28% и составил 5541.99 пункта, британский FTSE снизился на 0.20% и составил 7715.44 пункта, российский MICEX вырос на 0.97% и составил 2308.61 пункта, а RTSI вырос на 0.86% и составил 1282.58 пункта.