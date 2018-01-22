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Новым председателем ПАСЕ стал Микеле Николетти


Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.




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