Новым председателем ПАСЕ стал Микеле Николетти

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.