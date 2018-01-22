Медведев отметил особый музыкальный дар пианиста Тиграна Алиханова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России, пианиста, профессора Московской консерватории Тиграна Алиханова с 75-летним юбилеем. Как передает Арменпресс, текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте кабмина.

"Вы обладаете особым музыкальным даром, умеете создавать яркие интерпретации классических и современных фортепианных произведений. В вашем исполнении сочинения Бетховена, Шуберта, Чайковского, Стравинского и Шостаковича звучат особенно проникновенно, восхищают миллионы людей. Человек многогранный, вы удивительным образом сочетаете в себе талант музыканта и педагога", - говорится, в частности, в поздравлении премьера.

Тигран Алиханов - пианист, педагог, профессор, преподает на кафедре камерного ансамбля и квартета Московской консерватории с 1971 года, c 1992 года является заведующим кафедрой. В 2005-2009 годах занимал пост ректора консерватории.





