Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян отметил день своего рождения с Райолой и Погбой. Как передает «Арменпресс», он разместил в соцсетях фото, на котором он изображен вместе со своим агентом Мино Райолой и Полом Погбой. “Что я получу в день рождения?”, - подписал футболист снимок. 21-го января Мхитаряну исполнилось 29 лет.