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Генрих Мхитарян отметил день своего рождения с Райолой и Погбой


Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян отметил  день своего рождения с Райолой и Погбой. Как передает «Арменпресс», он разместил в соцсетях фото, на котором он изображен вместе со своим агентом Мино Райолой и Полом Погбой. “Что я получу в день рождения?”, - подписал футболист снимок. 21-го января Мхитаряну исполнилось 29 лет.




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