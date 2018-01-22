Полмиллиона армян представлены в различных отраслях: армянская община Франции играет большую роль в укреплении двусторонних связей

В данный момент во Франции проживают около 500 тысяч армян. Они распределены почти по всей Франции – в Париже, Марселе, Лионе, Валансе, Каннах, Сен-Рафаэле и пр. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян. По его словам, если раньше армяне были сконцентрированы в крупных городах, то сейчас они заселили и другие места.

«Армянская община Франции довольно активна, здесь действуют различные армянские организации, фонды. Армянсе задействованы и представлены в различных отраслях – политике, экономике, науке, образовании, культуре»,- рассказал комиссар комитета Айдата Франции Арут Мартиросян. По его словам, впервые об армянах во Франции упоминается в 6-м веке. Военно-торговые отношения между армянами и французами развивались в 11-14-м веках. В 1855 во Франции впервые вышли в свет армянские газеты «Восток» и «Голубь Масяц».

Сейчас во Франции действует 7 ежедневных и около 40 воскресных армянских школ, в которых учатся около 1500 детей. По словам Мартиросяна, планируется увеличить число армянских школ.

«Хотим увеличить число учеников на 500, хотим создать условия, при которых их число росло бы ежегодно. Это сложная работа, однако мы будем делать все, чтобы ее осуществить»,- сказал он.

По его словам, неслучайно, что власти Франции всегда хорошо относились к армянам. Армянская община всегда отличалась организованностью, всегда была рядом с государством. Армяне – работающие, стремящиеся быть лучшими во всех областях.