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Азербайджан применил против  Арцаха кустарное оружие


В своих действиях против армянских солдат Азербайджан применил беспилотник с ручной гранатой, встроенной в  стакан.    

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

В сообщении говорится: «Вчера, 20 января, на северном участке линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нанес удар минометным снарядом, выпущенным из БПЛА. По оперативным данным Армии обороны, на другом участке в том же направлении азербайджанские ВС применили еще один наступательный беспилотник – на этот раз вместо минометного снаряда применив ручную гранату, вделанную в обычный стакан.

Смешно, но Азербайджан, неустанно трубящий о своем 4-миллиардном военном бюджете, в 21-м веке использует «военную технику» кустарного производства, которую еще в 20-м веке использовали моджахеды, а затем и террористы «Исламского  государства».

В результате  наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны  потерь не  понесла».   

Ранее МО Арцаха сообщало: «Нарушив обязательства, принятые в ходе встречи, состоявшейся  накануне в Кракове при посредничестве  Минской группы  ОБСЕ, согласно которым стороны  призываются осуществлять меры  по укреплению доверия, противник 20 января в районе 14:50 часов, противник пошел на очередную провокацию – выпустив минометный  снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

В результате  наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны  потерь не  имела.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха продолжают  полностью контролировать оперативно-тактическую  ситуацию на передовой и уверенно нести боевую вахту.

Министерство обороны  Арцаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана придерживаться принятых обязательств и воздерживаться от авантюрной тактики дальнейшего обострения ситуации».

 




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