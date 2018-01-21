Азербайджан применил против  Арцаха кустарное оружие

В своих действиях против армянских солдат Азербайджан применил беспилотник с ручной гранатой, встроенной в стакан.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

В сообщении говорится: «Вчера, 20 января, на северном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нанес удар минометным снарядом, выпущенным из БПЛА. По оперативным данным Армии обороны, на другом участке в том же направлении азербайджанские ВС применили еще один наступательный беспилотник – на этот раз вместо минометного снаряда применив ручную гранату, вделанную в обычный стакан.

Смешно, но Азербайджан, неустанно трубящий о своем 4-миллиардном военном бюджете, в 21-м веке использует «военную технику» кустарного производства, которую еще в 20-м веке использовали моджахеды, а затем и террористы «Исламского государства».

В результате наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны потерь не понесла».

Ранее МО Арцаха сообщало: «Нарушив обязательства, принятые в ходе встречи, состоявшейся накануне в Кракове при посредничестве Минской группы ОБСЕ, согласно которым стороны призываются осуществлять меры по укреплению доверия, противник 20 января в районе 14:50 часов, противник пошел на очередную провокацию – выпустив минометный снаряд из беспилотника в направлении армянских позиций на северном участке линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил.

В результате наступательного действия азербайджанских сил Армия обороны потерь не имела.

Передовые части Армии обороны Арцаха продолжают полностью контролировать оперативно-тактическую ситуацию на передовой и уверенно нести боевую вахту.

Министерство обороны Арцаха призывает военно-политическое руководство Азербайджана придерживаться принятых обязательств и воздерживаться от авантюрной тактики дальнейшего обострения ситуации».