В Айнтапе  сгорел автомобиль  

21 января в 00:05 часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что близ дома №49 по 14-й ул. села Айнтап (Араратская область) горит автомобиль.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в 00:30 часов, потушен - в 00:54.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, полностью сгорел автомобиль РАФ с г/н 67 SL 853, принадлежащий жителю дома №9 на 13-й ул. села Айнтап Н.Х.