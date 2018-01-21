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В Айнтапе  сгорел автомобиль  


21 января в 00:05 часов в МЧС РА  поступило сообщение о том, что близ дома №49 по 14-й ул. села Айнтап  (Араратская область) горит автомобиль.

На место выехал боевой расчет.

Огонь был купирован в  00:30 часов, потушен - в 00:54. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, полностью сгорел автомобиль РАФ с г/н 67 SL 853, принадлежащий жителю дома №9 на 13-й ул. села Айнтап Н.Х.




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