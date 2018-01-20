По данным на 17:00часов 20январяавтодорогах Джермука снегопад.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА, перевал Варденяц открыт.

Проводится обработка дорог солью и песком. Все дороги Армении межгосударственного и республиканского значения открыты.