Время в Ереване: 11:07:36,   21 Январь

Перевал Варденяц открыт


По данным на 17:00часов 20январяавтодорогах Джермука снегопад.

Как сообщили  Арменпресс в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА, перевал Варденяц открыт.

Проводится обработка дорог солью и песком. Все дороги Армении межгосударственного и республиканского значения  открыты.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации