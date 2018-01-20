Парламент Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку массовым погромам армянского населения Баку

Постоянный комитет по внешним отношениям Национального собрания Арцахской Республики распространил заявление в связи с 28-й годовщиной массовых погромов армянского населения Баку.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС АР, в заявлении говорится:

«28 лет назад, 13-19-го января азербайджанские власти в Баку организовали и осуществили массовую резню армянского населения. Из-за своей национальной принадлежности насилию и депортации подверглись около четверти миллиона армян. По свидетельству международных правозащитных организаций, жертвами пыток стали сотни армян, имущество тысяч армян было разграблено и отнято. Баку, в котором не осталось армянского населения, вошел в историю как "столица трех погромов"(1905г., 1918г. и 1990г.).

Произошедшее в Баку в кровавые январские дни 1990 года с ведома и при попустительстве режима Горбачева стало реализацией плана геноцида в отношении армянства Азербайджана, политикой, которой Баку попытался заставить замолчать армянство Арцаха, вставшего на борьбу за реализацию своего права на самоопределение. Власти Азербайджана используют все средства с тем, чтобы скрыть свои геноцидальные действия, искажая реалии и уклоняясь от ответственности.

Отдавая дань уважения памяти невинных армян, ставших жертвами погромов и насильственной депортации в Баку, будучи уверенными в том, что безнаказанность преступления влечет за собой новые преступления, свидетельством чего цивилизованное общество в очередной раз стало во время новой военной агрессии, развязанной против народа Республики Арцаха в апреле 2016 года, постоянная комиссия Национального собрания по внешним сношениям

-осуждает любые проявления терроризма, ксенофобии и экстремизма,

-утверждает, что погромы армян в Баку, во всем Восточном Закавказье, а также Северном Арцахе и Нахичеване, полностью соответствуют юридической формулировке преступления геноцида, установленной Конвенцией ООН "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 1948 года,

-подтверждает, что Республика Арцах будет последовательна в привлечении организаторов и исполнителей геноцида армянства Азербайджана к ответственности,

-призывает цивилизованное сообщество и парламентские структуры дать правовую оценку массовым погромам армянского населения в Баку и предпринять меры против продолжающейся на государственном уровне в Азербайджане пропаганды ненависти к армянам в целях предупреждения возможных последствий этого».