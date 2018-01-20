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Отрезок дороги, ведущий от ул.Алабяна к ул.Иосифяна, будет закрыт до ноября 2018г.


В связи строительство новой дороги в Давидашене,  которая должна связать Аштаракскую трассу с Егвардской, с 20 января до ноября 2018г. отрезок дороги, ведущий от ул.Алабяна к ул.Иосифяна, будет закрыт.

Как  сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, в качестве  альтернативы предлагается дорога Егвардское  шоссе-Саснацрер.

Мэрия  просит прощения  за доставленные  неудобства.

 




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