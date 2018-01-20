Отрезок дороги, ведущий от ул.Алабяна к ул.Иосифяна, будет закрыт до ноября 2018г.

В связи строительство новой дороги в Давидашене, которая должна связать Аштаракскую трассу с Егвардской, с 20 января до ноября 2018г. отрезок дороги, ведущий от ул.Алабяна к ул.Иосифяна, будет закрыт.

Как сообщили Арменпресс в мэрии Еревана, в качестве альтернативы предлагается дорога Егвардское шоссе-Саснацрер.

Мэрия просит прощения за доставленные неудобства.