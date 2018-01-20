В товарищеском матче «Пюник» уступил «Арцаху»

В товарищеском матче ереванский «Пюник» уступил «Арцаху».

Как передает Арменпресс, перед подготовительным этапом высшей группы ереванский «Пюник» уступил «Арцаху» со счетом 1:2. В составе «Арцаха» отличились Давид Асатрян и Нарек Гёзалян.

Следующую встречу «Арцах» проведет 23 января с «Алашкертом».