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В товарищеском матче «Пюник» уступил «Арцаху»


В товарищеском матче ереванский «Пюник» уступил «Арцаху».

Как  передает Арменпресс, перед подготовительным этапом высшей группы ереванский «Пюник» уступил «Арцаху» со счетом 1:2. В составе «Арцаха» отличились Давид Асатрян и Нарек Гёзалян.

Следующую встречу «Арцах» проведет 23 января с «Алашкертом».




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