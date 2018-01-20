Мхитарян пройдет медицинское обследование в Лондоне в выходные – Independent

Трансфер полузащитника сборной Армении и Manchester United Генриха Мхитаряна остается в центре внимания международных СМИ.

Как передает Арменпресс, The Independent пишет, что в эти выходные Мхитарян пройдет медицинское обследование в Лондоне, в Arsenal-е, а форвард сборной Чили Алексис Санчес – в Manchester United.

Генрих Мхитарян перешел из дортмундской «Боруссии» в Manchester United в 2016г., в составе которой в 2016/17г. стал чемпионом Евролиги, став автором одного из финальных голов.