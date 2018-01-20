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Мхитарян пройдет медицинское обследование в Лондоне в выходные – Independent


Трансфер полузащитника  сборной  Армении и Manchester United Генриха Мхитаряна остается в центре  внимания международных СМИ. 

Как  передает Арменпресс, The Independent пишет, что в эти выходные Мхитарян пройдет медицинское  обследование в Лондоне, в Arsenal-е, а форвард сборной  Чили Алексис Санчес – в  Manchester United.

Генрих Мхитарян перешел из дортмундской  «Боруссии» в Manchester United в 2016г., в составе которой в 2016/17г. стал чемпионом Евролиги, став автором одного из финальных голов.

 




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