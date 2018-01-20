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В Турции потерпел аварию автобус с туристами – 13 жертв


Автобус с туристами, следовавший из Анкары в Бурсу, потерпел аварию.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкаяHaberler.

По предварительным данным, погибли 13 человек, 42 получили травмы  различной степени тяжести.

 

 




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