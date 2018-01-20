Германская пресса обратилась к азербайджанскому скандалу израильской ВПК Aueronautics

Германская пресса подробно осветила визит премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Индию: в составе делегации были представители более ста компаний, в том числе и Aueronautics - пятой по величине военно-промышленной компании Израиля, производителя беспилотников.

Газета Tageszeitung отметила, что клиентом Aueronautics является также минобороны Германии, которое на арендной основе до 2019г. использует БПЛА Heron1 для разведывательных целей. Крупнейшим покупателем компании является Азербайджан, который только в прошлом году произвел сделок на 20 млн долларов.

Газета проследила подробности расследования против этой компании с августа этого года, отмечая, что высшее руководство компании подозревается в совершении испытательного полета беспилотника на территории Нагорного Карабаха прошлым летом. По этой причине МО Израиля против компании применило «запрет на экспорт» - в основном на наступательный аппарат Орбитр-1К. как отмечается на официальном сайте компании, эти аппараты могут перевозить до 1-2 кг взрывчатки «нашему важному иностранному клиенту». Газета отмечает, что как стало известно совсем недавно, этим клиентом является Азербайджан, с территории которого и совершен испытательный полет на территорию Арцаха.