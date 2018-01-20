Чемпионат Европы: фигурист Славик Мартиросян всего лишь 15-ый

Член национальной сборной Армении по фигурному катанию Славик Мартиросян всего лишь 15-ый на чемпионате Европы.

Как передает Арменпресс, после выполнения произвольной программы на ЧЕ в Москве в общем зачете он набрал 196.63 очков.

Чемпионом Европы стал представитель Испании Хавьер Фернандес, набравший 295.55 очков.