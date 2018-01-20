Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

Чемпионат Европы: фигурист Славик Мартиросян всего лишь 15-ый


Член национальной  сборной  Армении по фигурному  катанию Славик  Мартиросян всего лишь 15-ый на чемпионате Европы.

Как  передает Арменпресс, после выполнения произвольной  программы на ЧЕ в Москве  в общем зачете он набрал 196.63 очков.

Чемпионом Европы стал представитель Испании Хавьер Фернандес, набравший 295.55  очков.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации