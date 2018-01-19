МИД Арцаха прокомментировл призыв МИД Азербайджана к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха

Пресс-секретарь МИД Арцаха Ани Саргсян прокомментировла призыв министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова к правительству Франции не допускать в эту страну въезд граждан Арцаха. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Саргсян отметила:

“Призыв министра иностранных дел Азербайджана к французскому правительству препятствовать визитам граждан Арцаха неправомочен и является грубым нарушением прав и свобод граждан Республики Арцах, в частности, права на свободу передвижения.

В целом складывается парадоксальная ситуация, когда страна, в которой, согласно отчетам международных правозащитных организаций, ситуация с правами человека является одной из наихудших в мире, пытается экспортировать свои стандарты в другие страны.

Азербайджанская политика отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах является одной ключевых составляющих общей стратегии Азербайджана по изоляции Арцаха и продолжению конфронтации, что противоречит логике урегулирования конфликта, которая основана на уважении и соблюдении прав человека”.