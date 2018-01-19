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Британское издание сообщает о переходе Генриха Мхитаряна в «Арсенал»


Переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в «Арсенал» почти закончился. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что Мхитарян простился с игроками «Манчестер Юнайтед». Генриху Мхитаряну не удалось сдержать слезы, когда он прощался со своими товарищами по команде.

Переход армянского футболиста в «Арсенал» включен в трансферную сделку форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».




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