Британское издание сообщает о переходе Генриха Мхитаряна в «Арсенал»
Переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна в «Арсенал» почти закончился. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет Daily Mail.
Отмечается, что Мхитарян простился с игроками «Манчестер Юнайтед». Генриху Мхитаряну не удалось сдержать слезы, когда он прощался со своими товарищами по команде.
Переход армянского футболиста в «Арсенал» включен в трансферную сделку форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса в «Манчестер Юнайтед».
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