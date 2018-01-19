США и Канада призвали освободить азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

США и Канада выступили с совместным заявлением о приговоре азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы. Как сообщает Арменпресс, заявление было представлено 18 января Постоянному совету ОБСЕ в Bене.

"B свете наших общих обязательств перед ОБСЕ об уважении свободы выражения мнений, Канада и США выражают беспокойство приговором от 12 января, вынесенным азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы о лишении его свободы на шесть лет.

По информации, Мухтарлы был похищен в Грузии 29 мая и впоследствии арестован в Азербайджане по обвинению в контрабанде и другим обвинениям, которые воспринимаются, как политически мотивированные.

Канада и США призывают правительство Азербайджана освободить Мухтарлы и всех лиц, содержащихся под стражей за осуществление своих основных свобод.

Мы продолжаем внимательно следить за грузинским расследованием сообщения о похищении и запросить у наших грузинских коллег информацию об продвижении в этом вопросе", - говорится в заявлении.