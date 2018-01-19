Министерство ЧС Армении сообщает, что 19-го января по положению на 18:50 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Как сообщает Арменпресс, труднопроходимы Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар.

На автодорогах области Котайк и на автодороге Апаран-Цилкар местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспортных средств.