В текущем году в Арцахе будут сданы в эксплуатацию 6 малых ГЭС

В сфере энергетики Арцаха в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 6 малых гидроэлектростанций с общей установленной мощностью 28,5 МВти со среднегодовой выработкой 161,7 млн. кВт-ч электроэнергии.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил начальник отдела энергетики министерства экономики и производственных инфраструктур Арцаха Айк Аветисян, добавив при этом , что в настоящее время ведётся строительство ещё 5-ти малых гидроэлектростанций в Мартакертском, Шаумянском и Кашатагском районах с общей установленной мощностью 20 МВт .

По его словам, в настоящее время в Арцахе действуют 16 ГЭС , которые произвели в 2017 году 327,8 млн. кВт-ч электроэнергии,а годовой объём потребления электроэнергии по республике составил 351,1 кВт-ч.