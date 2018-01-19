В Ереване проходит акция протеста против подорожаний

В Ереване проходит акция протеста, организованная фракцией «Выход» против подорожаний. Как сообщает Арменпресс, на площади Шарля Азнавура выступили три члена фракции - Эдмон Марукян, Арам Саркисян и Никол Пашинян.

Они отметили, что их акция направлена простив роста цен, и потребовали снижения налогов и цен на сырьевые товары. Вот почему участникам акции предложили скандировать: «Снижение».

«Наше требование состоит в том, чтобы по крайней мере вернуть прежний акцизный налог и подоходный налог», - сказал Эдмон Марукян, добавив, что подорожание бензина, сжатого газа и дизельного топлива повлияет на ценовую политику в других сферах.

Участники акции протеста прошли по улице Абовяна, далее на Площадь Республики, улицу Амиряна, проспект Маштоца, после чего планируют вернуться на площадь Шарля Азнавура.

Исследования Государственной комиссии по защите экономической конкуренции показали, что подорожание в январе бензина, дизельного топлива и сжатого природного газа произошло из-за вступившего в силу с 1 января 2018 года нового Налогового кодекса. С 1 января цена бензина выросла на 20 драмов, дизельное топливе 60 драмов, а 1 кубометр сжатого природного газа - 20 драмов.

23 января в Национальном Собрании пройдут парламентские слушания по вопросам возможности смягчения инфляции. Слушание было инициировано председателем НС Ара Баблояном по предложению президента Сержа Саргсяна .