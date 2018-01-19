Рейтинг одобрения первого года работы Трампа стал минимальным среди президентов США

Деятельность президента США Дональда Трампа в первый год на посту главы государства одобряют лишь 39% американцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу телеканал NBC со ссылкой на совместный опрос с The Wall Street Journal.

Не одобряют деятельность Трампа 57% респондентов, в том числе 51% заявил о категорическом неодобрении.

Среди мужчин уровень одобрения составил 46%, в то время как среди женщин - 33%. Действия Трампа одобряют 78% республиканцев и 8% демократов.

Эта оценка оказалась самой низкой среди последних президентов США, отмечает канал. Рейтинг одобрения Трампа в опросе оказался ниже, чем у Джорджа Буша-младшего (82% в конце первого года на посту президента), Билла Клинтона (60%) и Барака Обамы (50%).

В декабре рейтинг Трампа по тому же опросу составлял 41%.

Опрос был проведен 13-17 января среди 900 человек. Примерно в то же время СМИ сообщили о нелицеприятном комментарии Трампа о странах, из которых в США могут приезжать иммигранты.

Как сообщается, Трамп на выходных отметит годовщину инаугурации вечеринкой в своей резиденции во Флориде. Отмечается, что стоимость билетов-приглашений на мероприятие начинается от $100 тыс. В эту сумму включен праздничный ужин и фотография с главой государства. Тем, кто захочет также поучаствовать в круглом столе с участием Трампа, придется приобрести другой билет - стоимостью $250 тыс.