Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии лишила в пятницу депутатской неприкосновенности премьер-министра, лидера политического движения АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За" высказались 111 из 180 участвовавших в голосовании депутатов (нижняя палата парламента состоит из 200 депутатов). Среди них был и глава правительства. "Против" проголосовали 69 парламентариев.

Лишение депутатской неприкосновенности премьера, правительству которого во вторник нижняя палата отказала в доверии, означает фактическое начало его уголовного преследования по обвинению в мошенничестве. Полиция несколько месяцев назад обвинила Андрея Бабиша и его ближайших соратников в организации схемы незаконного присвоения одной из принадлежащих ему фирм 50 млн крон (около $2,4 млн) дотаций из фондов Евросоюза.



