Политолог считает Армена Саркисяна приемлемым для многих политических сил кандидатом в президенты Армении

Политолог Александр Маркаров считает, что Республиканская партия Армении выдвинула кандидатуру Армена Саркисяна на пост президента страны, учитывая тот факт, что он сможет сформировать диалог между различными политическими силами, а также между общественностью и руководством в случае необходимости. Политолог отметил, что Армен Саркисян является кандидатом, за которого может проголосовать не только политическое большинство, но и другие политические силы, представленные в парламенте.

В беседе с Арменпресс Александр Маркаров отметил, что Армен Саркисян соответствует представлениям, которые были сформированы в РПА по поводу возможного кандидата на этот пост.

«Принимая во внимание тот факт, что Армения перешла на парламентскую систему правления, изменились полномочия президента и избирательная процедура, ясно, что для кандидата в президенты существуют формальные конституционные требования, а также каждая сторона имеет свое видение того, каким критериям должны удовлетворять кандидаты, которых они собирается выдвигать. В частности, Республиканская партия считала, что такой кандидат должен быть известным в политике человеком, но в то же время должен быть выше различных узких политических интересов, должен быть знаменитым на международном уровне и должен иметь управленческий опыт. Поиск потенциальных кандидатов осуществлялся на основе этой позиции и целеустремленности, которые впоследствии могут быть назначены этой стороной», - сказал политолог.

По его словам, РПА выдвинула кандидатуру Армена Саркисяна с учетом того, что он известен в армянской политике и также принят не только политическим большинством, но и будет выступать в качестве кандидата, за которого могут проголосовать представители других политических сил, представленных в парламенте.

«В соответствии с этим он выдвигается как человек, который имеет опыт участия в политике, и в случае необходимости он может формировать диалог между различными политическими силами, общественностью и руководством, человеком, который сможет реализовать представительные процессы как в Армении и за рубежом», - сказал Маркаров.

Политолог особо подчеркнул тот факт, что Армен Саркисян попросил время, чтобы встретиться с политическими силами Армении, руководством Арцаха и структурами армянской диаспоры.

Президент Серж Саргсян 19 января встретился с выдвинутым на заседании исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) 18 января от партии кандидатом на пост президента Арменом Саргсяном. Президент от имени составляющей большинство в Национальном Собрании политической силы предложил Армену Саргсяну дать согласие на выдвижение от РПА в качестве кандидата на пост Президента Республики Армения, ещё раз представив свои представления о качественных характеристиках будущего президента. которым, по убеждению Президента, соответствует предложенный им партии кандидат.

Армен Саргсян сказал: «Выражаю благодарность за доверие. И если после всех этих встреч приму решение. постараюсь в честью выполнять обязанности Президента Республики Армения и оправдать то доверие, которое услышал от Вас, Ваших партийных товарищей и надеюсь также услышу от других граждан и наших сынов армянских. Благодарю, господин Президент. Если позволите, мне нужно определённое время для принятия окончательного решения».